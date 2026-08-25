Fortune Brands Home & Security Aktie 13748167 / US34964C1062
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25.08.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte eine Fortune Brands Home Security-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Fortune Brands Home Security-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Fortune Brands Home Security-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 65.94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1.517 Fortune Brands Home Security-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 24.08.2026 auf 44.96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 68.18 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 31.82 Prozent eingebüsst.
Alle Fortune Brands Home Security-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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