S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortune Brands Home Security-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fortune Brands Home Security-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Fortune Brands Home Security-Aktie bei 62.68 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 15.954 Fortune Brands Home Security-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 631.78 USD, da sich der Wert einer Fortune Brands Home Security-Aktie am 21.09.2026 auf 39.60 USD belief. Damit wäre die Investition um 36.82 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Fortune Brands Home Security belief sich jüngst auf 4.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch