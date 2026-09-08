Fortune Brands Home & Security Aktie 13748167 / US34964C1062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühes Investment
|
08.09.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortune Brands Home Security-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Fortune Brands Home Security eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Fortune Brands Home Security-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 54.23 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 184.412 Fortune Brands Home Security-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’950.02 USD, da sich der Wert eines Fortune Brands Home Security-Papiers am 04.09.2026 auf 43.11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20.50 Prozent verringert.
Fortune Brands Home Security markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fortune Brands Home & Security Inc.
Analysen zu Fortune Brands Home & Security Inc.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX tiefer - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich etwas leichter. Die US-Börsen zeigen sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.