S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fortune Brands Home Security-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Fortune Brands Home Security-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 54.23 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Fortune Brands Home Security-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 184.412 Fortune Brands Home Security-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’950.02 USD, da sich der Wert eines Fortune Brands Home Security-Papiers am 04.09.2026 auf 43.11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20.50 Prozent verringert.

Fortune Brands Home Security markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5.15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch