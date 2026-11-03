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03.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätte eine Fortune Brands Home Security-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortune Brands Home Security-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Fortune Brands Home Security-Aktie statt. Der Schlusskurs der Fortune Brands Home Security-Aktie betrug an diesem Tag 46.27 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21.614 Fortune Brands Home Security-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’006.55 USD, da sich der Wert einer Fortune Brands Home Security-Aktie am 02.11.2026 auf 46.57 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 0.65 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fortune Brands Home Security bezifferte sich zuletzt auf 5.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fortune Brands Home & Security Inc.
Analysen zu Fortune Brands Home & Security Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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