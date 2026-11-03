S&P 500-Wert Fortune Brands Home Security-Aktie: So viel hätte eine Fortune Brands Home Security-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Fortune Brands Home Security-Aktie statt. Der Schlusskurs der Fortune Brands Home Security-Aktie betrug an diesem Tag 46.27 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 21.614 Fortune Brands Home Security-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’006.55 USD, da sich der Wert einer Fortune Brands Home Security-Aktie am 02.11.2026 auf 46.57 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 0.65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fortune Brands Home Security bezifferte sich zuletzt auf 5.34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch