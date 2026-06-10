Fortive Aktie 32786609 / US34959J1088
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10.06.2026 16:36:18
S&P 500-Wert Fortive-Aktie: Weniger Dividende für Fortive-Aktionäre
Es wurde beschlossen, Anlegern eine Dividende zu zahlen.
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von S&P 500-Papier Fortive am 09.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 0.28 USD. Damit wurde die Fortive-Dividende im Vorjahresvergleich um 12.50 Prozent nach unten angepasst. Alles in allem zahlt Fortive 92.20 Mio. USD an Aktionäre. Damit wurde die Fortive-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 17.09 Prozent gekürzt.
Entwicklung der Dividendenrendite
Die Fortive-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem New York-Handel bei 62.78 USD in den Feierabend. Für das Jahr 2025 weist das Fortive-Papier eine Dividendenrendite von 0.51 Prozent auf. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 0.43 Prozent betrug.
Aktienkursentwicklung im Verhältnis zu realer Rendite
Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aktienkurs von Fortive via New York 18.78 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 22.83 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenschätzung von Fortive
Für 2026 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 0.30 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 0.48 Prozent bedeuten.
Fortive-Kerndaten
Der Börsenwert des S&P 500-Unternehmens Fortive beträgt aktuell 18.647 Mrd. USD. Das Fortive-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 31.89. Der Umsatz von Fortive betrug in 2025 4.159 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 1.73 USD.
Redaktion finanzen.ch
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