Fortive Aktie 32786609 / US34959J1088
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30.09.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Fortive-Aktie: Wäre eine Fortive-Investition von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Fortive-Aktien gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Fortive-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Fortive-Aktie bei 55.62 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 179.787 Fortive-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 29.09.2026 auf 55.41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’961.99 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0.38 Prozent.
Insgesamt war Fortive zuletzt 16.85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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