S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fortive von vor 3 Jahren bedeutet

Am 02.09.2023 wurden Fortive-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Fortive-Papier letztlich bei 59.27 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Fortive-Papier investiert hätte, hätte er nun 16.873 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 56.80 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 958.38 USD wert. Mit einer Performance von -4.16 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Fortive betrug jüngst 17.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch