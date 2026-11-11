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11.11.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortive von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortive-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Fortive-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34.18 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Fortive-Aktie investierten, hätten nun 292.571 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 67.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’815.84 USD wert. Mit einer Performance von +98.16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Fortive belief sich zuletzt auf 19.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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