S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortive von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Fortive-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 34.18 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 USD in die Fortive-Aktie investierten, hätten nun 292.571 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 10.11.2026 auf 67.73 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19’815.84 USD wert. Mit einer Performance von +98.16 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Fortive belief sich zuletzt auf 19.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch