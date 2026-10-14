Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’281 1.1%  SPI 20’132 0.9%  Dow 51’582 -0.1%  DAX 25’264 -0.1%  Euro 0.9297 -0.2%  EStoxx50 6’155 -0.6%  Gold 4’149 1.1%  Bitcoin 66’733 -1.7%  Dollar 0.8292 -0.7%  Öl 104.3 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie verliert: Drosselung von Satelliteninternet in der Ukraine wieder aufgehoben
DroneShield-Aktie: Schwächere Margen und langsameres Wachstum belasten
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
DocMorris-Aktie im Höhenflug: E-Rezeptgeschäft wächst kräftig
VAT-Aktie dennoch tiefrot: Rekordauftragseingang - Ausblick für 2027 angehoben
Suche...
ETF Sparplan

Fortive Aktie 32786609 / US34959J1088

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Profitable Fortive-Investition? 14.10.2026 16:02:35

S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortive von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortive-Aktie Investoren gebracht.

Fortive
47.41 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurde das Fortive-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.66 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Fortive-Aktie investierten, hätten nun 31.588 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (58.07 USD), wäre die Investition nun 1’834.30 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 83.43 Prozent.

Fortive wurde am Markt mit 17.18 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Fortive Corp When Issued

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten