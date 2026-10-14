Fortive Aktie 32786609 / US34959J1088
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14.10.2026 16:02:35
S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortive von vor 10 Jahren verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortive-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Fortive-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31.66 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Fortive-Aktie investierten, hätten nun 31.588 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (58.07 USD), wäre die Investition nun 1’834.30 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 83.43 Prozent.
Fortive wurde am Markt mit 17.18 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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