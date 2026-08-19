S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fortive von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Fortive-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Fortive-Aktie an diesem Tag 33.23 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Fortive-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 300.911 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 59.45 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17’889.16 USD wert. Die Steigerung von 10’000 USD zu 17’889.16 USD entspricht einer Performance von +78.89 Prozent.

Fortive wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18.41 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch