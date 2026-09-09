S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel hätte eine Fortive-Anlage von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Fortive-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 56.84 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Fortive-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 175.944 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (56.51 USD), wäre das Investment nun 9’942.57 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -0.57 Prozent.

Der Börsenwert von Fortive belief sich jüngst auf 17.21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch