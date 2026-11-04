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|Profitable Fortive-Investition?
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04.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortive-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fortive-Aktien gewesen.
Am 04.11.2021 wurde die Fortive-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 58.55 USD. Bei einem Fortive-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.080 Fortive-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 66.81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’141.14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14.11 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Fortive bezifferte sich zuletzt auf 19.91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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