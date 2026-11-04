S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fortive-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 04.11.2021 wurde die Fortive-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 58.55 USD. Bei einem Fortive-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17.080 Fortive-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 66.81 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1’141.14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14.11 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Fortive bezifferte sich zuletzt auf 19.91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch