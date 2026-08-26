Fortive Aktie 32786609 / US34959J1088
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortive von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortive-Aktie Investoren gebracht.
Am 26.08.2025 wurden Fortive-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 48.51 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 2.061 Fortive-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 122.66 USD, da sich der Wert einer Fortive-Aktie am 25.08.2026 auf 59.50 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 22.66 Prozent zugenommen.
Fortive wurde am Markt mit 18.23 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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