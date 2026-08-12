Fortive Aktie 32786609 / US34959J1088
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12.08.2026 16:02:41
S&P 500-Wert Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortive-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Fortive-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurde die Fortive-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fortive-Papier bei 56.71 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1’000 USD in die Fortive-Aktie investierten, hätten nun 17.634 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 11.08.2026 1’087.66 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 61.68 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 8.77 Prozent angezogen.
Fortive markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18.68 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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