Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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21.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortinet-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Fortinet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fortinet-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 84.78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.180 Fortinet-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 20.10.2026 201.62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 170.93 USD belief. Das entspricht einem Plus von 101.62 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Fortinet eine Börsenbewertung in Höhe von 125.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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