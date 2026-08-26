Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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26.08.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fortinet-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fortinet-Aktie Anlegern gebracht.
Am 26.08.2025 wurde das Fortinet-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fortinet-Papier an diesem Tag 77.65 USD wert. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Fortinet-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.878 Fortinet-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’978.88 USD, da sich der Wert eines Fortinet-Papiers am 25.08.2026 auf 153.66 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 97.89 Prozent vermehrt.
Fortinet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 111.36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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