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|Lukrativer Fortinet-Einstieg?
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18.11.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor einem Jahr eingefahren
Vor Jahren in Fortinet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Die Fortinet-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fortinet-Aktie bei 80.15 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Fortinet-Aktie investiert hat, hat nun 12.477 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 17.11.2026 auf 124.50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’553.34 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’553.34 USD, was einer positiven Performance von 55.33 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Fortinet belief sich zuletzt auf 90.58 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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