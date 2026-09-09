Fortinet Aktie 10704017 / US34959E1091
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09.09.2026 16:02:30
S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor 5 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Fortinet-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fortinet-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62.15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.609 Fortinet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 253.38 USD, da sich der Wert einer Fortinet-Aktie am 08.09.2026 auf 157.47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 153.38 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Fortinet zuletzt 114.75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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