S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fortinet-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 62.15 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.609 Fortinet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 253.38 USD, da sich der Wert einer Fortinet-Aktie am 08.09.2026 auf 157.47 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 153.38 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Fortinet zuletzt 114.75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch