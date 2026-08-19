S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortinet von vor 10 Jahren eingebracht

Am 19.08.2016 wurden Fortinet-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6.98 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Fortinet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.327 Fortinet-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2’263.75 USD, da sich der Wert einer Fortinet-Aktie am 18.08.2026 auf 158.01 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 2’163.75 Prozent erhöht.

Jüngst verzeichnete Fortinet eine Marktkapitalisierung von 114.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch