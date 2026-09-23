S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortinet-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Fortinet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 85.27 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Fortinet-Papier investiert hätte, befänden sich nun 117.275 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.09.2026 auf 174.26 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 20’436.26 USD wert. Damit wäre die Investition 104.36 Prozent mehr wert.

Der Fortinet-Wert an der Börse wurde auf 128.22 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch