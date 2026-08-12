S&P 500-Wert Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fortinet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fortinet-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 61.13 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Fortinet-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 163.580 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Fortinet-Papiers auf 161.89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26’482.04 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 164.82 Prozent vermehrt.

Fortinet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 120.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch