Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ford Motor von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ford Motor-Investment verdienen können.
Heute vor 5 Jahren wurde das Ford Motor-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Ford Motor-Aktie bei 13.82 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hat, hat nun 7.236 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 101.16 USD, da sich der Wert einer Ford Motor-Aktie am 07.08.2026 auf 13.98 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.16 Prozent gesteigert.
Ford Motor markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 55.71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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