Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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21.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor einem Jahr eingefahren
Bei einem frühen Ford Motor-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das Ford Motor-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ford Motor-Anteile bei 11.62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8.606 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.09.2026 auf 13.21 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113.68 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 13.68 Prozent.
Am Markt war Ford Motor jüngst 52.65 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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