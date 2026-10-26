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26.10.2026 16:02:34
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Ford Motor-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Am 26.10.2023 wurde die Ford Motor-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11.35 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 881.057 Ford Motor-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Ford Motor-Papiers auf 11.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’220.26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2.20 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Ford Motor eine Marktkapitalisierung von 46.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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