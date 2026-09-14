Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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14.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ford Motor von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Ford Motor eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 14.09.2016 wurden Ford Motor-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 12.14 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Ford Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 823.723 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (13.97 USD), wäre das Investment nun 11’507.41 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 15.07 Prozent.
Zuletzt verbuchte Ford Motor einen Börsenwert von 55.56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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