Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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28.09.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Ford Motor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ford Motor-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ford Motor-Aktien verdienen können.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Ford Motor-Aktie statt. Zum Handelsende standen Ford Motor-Anteile an diesem Tag bei 12.56 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Ford Motor-Aktie investierten, hätten nun 79.618 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ford Motor-Aktie auf 12.71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’011.94 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1.19 Prozent angewachsen.
Der Ford Motor-Wert an der Börse wurde auf 50.61 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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