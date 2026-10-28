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28.10.2026 10:02:30
S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flex von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Flex eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Flex-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Flex-Aktie bei 14.60 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 685.055 Flex-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Flex-Papiers auf 83.35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57’099.37 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 57’099.37 USD, was einer positiven Performance von 470.99 Prozent entspricht.
Flex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30.81 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Flex Ltd Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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