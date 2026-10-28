S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flex von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Flex-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Flex-Aktie bei 14.60 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 685.055 Flex-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Flex-Papiers auf 83.35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 57’099.37 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 57’099.37 USD, was einer positiven Performance von 470.99 Prozent entspricht.

Flex wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30.81 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch