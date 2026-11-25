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|Profitabler Flex-Einstieg?
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25.11.2026 10:02:18
S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Flex-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde die Flex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Flex-Anteile an diesem Tag bei 15.30 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6.534 Flex-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 434.13 USD, da sich der Wert eines Flex-Anteils am 24.11.2026 auf 66.44 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 334.13 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Flex belief sich zuletzt auf 27.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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