|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Investition
|
04.11.2026 10:02:12
S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Flex-Einstiegs gewesen.
Das Flex-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Flex-Aktie an diesem Tag bei 11.58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Flex-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.634 Flex-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 88.10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760.63 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 660.63 Prozent zugenommen.
Flex war somit zuletzt am Markt 31.12 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Flex Ltd Registered Shs
|
04.11.26
|S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Starker Wochentag in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
28.10.26
|S&P 500 aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Handel in New York: Am Nachmittag Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in New York: mittags Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
|
28.10.26
|S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flex von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
27.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 legt letztendlich zu (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 mit Gewinnen (finanzen.ch)
Analysen zu Flex Ltd Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach neuen Rekorden um die Nulllinie -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Am deutschen Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.