S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das Flex-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Flex-Aktie an diesem Tag bei 11.58 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Flex-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8.634 Flex-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 03.11.2026 auf 88.10 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 760.63 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 660.63 Prozent zugenommen.

Flex war somit zuletzt am Markt 31.12 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch