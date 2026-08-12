Flex Aktie 188067 / SG9999000020
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12.08.2026 10:02:28
S&P 500-Wert Flex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Flex-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Anleger, die vor Jahren in Flex-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Die Flex-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Flex-Papier an diesem Tag bei 10.94 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9.138 Flex-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (122.41 USD), wäre die Investition nun 1’118.54 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1’018.54 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete Flex eine Marktkapitalisierung von 44.22 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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