S&P 500-Wert FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FirstEnergy von vor 5 Jahren abgeworfen

Das FirstEnergy-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38.64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 25.880 FirstEnergy-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 12.08.2026 1’216.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47.01 USD belief. Damit wäre die Investition 21.66 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von FirstEnergy bezifferte sich zuletzt auf 27.14 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch