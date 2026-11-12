S&P 500-Wert FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in FirstEnergy von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden FirstEnergy-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die FirstEnergy-Aktie 31.62 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 316.256 FirstEnergy-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.11.2026 gerechnet (46.53 USD), wäre die Investition nun 14’715.37 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 47.15 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte FirstEnergy einen Börsenwert von 26.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch