S&P 500-Wert FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor einem Jahr eingefahren

Vor 1 Jahr wurde das FirstEnergy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43.77 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die FirstEnergy-Aktie investiert, befänden sich nun 2.285 FirstEnergy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 46.73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106.76 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 106.76 USD entspricht einer Performance von +6.76 Prozent.

Der Börsenwert von FirstEnergy belief sich zuletzt auf 26.98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch