FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|FirstEnergy-Investition
|
27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor einem Jahr eingefahren
Investoren, die vor Jahren in FirstEnergy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das FirstEnergy-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 43.77 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die FirstEnergy-Aktie investiert, befänden sich nun 2.285 FirstEnergy-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.08.2026 auf 46.73 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106.76 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 106.76 USD entspricht einer Performance von +6.76 Prozent.
Der Börsenwert von FirstEnergy belief sich zuletzt auf 26.98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu FirstEnergy Corp
Analysen zu FirstEnergy Corp
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.