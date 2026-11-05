S&P 500-Wert FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der FirstEnergy-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 39.07 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die FirstEnergy-Aktie investiert hätte, hätte er nun 25.595 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2026 gerechnet (47.18 USD), wäre das Investment nun 1’207.58 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20.76 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete FirstEnergy eine Marktkapitalisierung von 27.27 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch