FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FirstEnergy-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der FirstEnergy-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 36.22 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die FirstEnergy-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.761 FirstEnergy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 44.58 USD gerechnet, wäre die Investition nun 123.08 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23.08 Prozent erhöht.
FirstEnergy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 25.59 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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