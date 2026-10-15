FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FirstEnergy von vor 10 Jahren abgeworfen
Investoren, die vor Jahren in FirstEnergy-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren wurde das FirstEnergy-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 31.51 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in FirstEnergy-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31.736 FirstEnergy-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.10.2026 1’441.13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 45.41 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 44.11 Prozent erhöht.
Der FirstEnergy-Wert an der Börse wurde auf 26.19 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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