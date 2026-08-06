FirstEnergy Aktie 788881 / US3379321074
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06.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FirstEnergy-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in FirstEnergy eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem FirstEnergy-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der FirstEnergy-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 36.30 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.755 FirstEnergy-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 47.79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131.65 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 131.65 USD, was einer positiven Performance von 31.65 Prozent entspricht.
Jüngst verzeichnete FirstEnergy eine Marktkapitalisierung von 27.93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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