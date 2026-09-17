S&P 500-Wert FirstEnergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FirstEnergy-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde das FirstEnergy-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren FirstEnergy-Anteile 32.99 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die FirstEnergy-Aktie investierten, hätten nun 3.031 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 137.56 USD, da sich der Wert eines FirstEnergy-Anteils am 16.09.2026 auf 45.38 USD belief. Mit einer Performance von +37.56 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von FirstEnergy belief sich jüngst auf 26.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch