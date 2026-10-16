Fidelity National Information Services Aktie 1873824 / US31620M1062
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fidelity National Information Services von vor einem Jahr angefallen
Vor Jahren in Fidelity National Information Services eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 16.10.2025 wurde das Fidelity National Information Services-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fidelity National Information Services-Papier bei 65.81 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie investierten, hätten nun 151.953 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 36.13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’490.05 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45.10 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Fidelity National Information Services belief sich zuletzt auf 18.34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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