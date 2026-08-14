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Fidelity National Information Services Aktie 1873824 / US31620M1062

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Langfristige Performance 14.08.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fidelity National Information Services von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Fidelity National Information Services-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Fidelity National Information Services
34.79 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

Am 14.08.2016 wurden Fidelity National Information Services-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 80.04 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 124.938 Fidelity National Information Services-Papiere. Die gehaltenen Fidelity National Information Services-Papiere wären am 13.08.2026 5’513.49 USD wert, da der Schlussstand 44.13 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 44.87 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Fidelity National Information Services belief sich zuletzt auf 21.68 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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