S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fidelity National Information Services-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Fidelity National Information Services-Anteile letztlich bei 125.39 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 79.751 Fidelity National Information Services-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 03.09.2026 3’371.88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42.28 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 66.28 Prozent.

Fidelity National Information Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch