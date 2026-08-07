Fidelity National Information Services Aktie 1873824 / US31620M1062
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07.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Fidelity National Information Services-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fidelity National Information Services-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Fidelity National Information Services-Anteile letztlich bei 133.82 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7.473 Fidelity National Information Services-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 06.08.2026 319.91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 42.81 USD belief. Das entspricht einer Einbusse um 68.01 Prozent.
Fidelity National Information Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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