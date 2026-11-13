S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fidelity National Information Services von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden Fidelity National Information Services-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 66.26 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Fidelity National Information Services-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.509 Fidelity National Information Services-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28.36 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 42.80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57.20 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Fidelity National Information Services eine Börsenbewertung in Höhe von 15.57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch