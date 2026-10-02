S&P 500-Wert Fidelity National Information Services-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fidelity National Information Services von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurde das Fidelity National Information Services-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 123.27 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Fidelity National Information Services-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.811 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 33.10 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 26.85 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 26.85 USD entspricht einer negativen Performance von 73.15 Prozent.

Fidelity National Information Services markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17.00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch