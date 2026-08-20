S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit FedEx-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 175.10 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 5.711 FedEx-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’875.39 USD, da sich der Wert eines FedEx-Anteils am 19.08.2026 auf 328.38 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 87.54 Prozent angewachsen.

Der FedEx-Wert an der Börse wurde auf 77.64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch