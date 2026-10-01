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FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063

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FedEx-Anlage im Blick 01.10.2026 16:02:25

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert FedEx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FedEx von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in FedEx eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

FedEx
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Heute vor 10 Jahren wurde die FedEx-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die FedEx-Anteile bei 116.45 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8.587 FedEx-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 285.09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’448.11 USD wert. Mit einer Performance von +144.81 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

FedEx wurde jüngst mit einem Börsenwert von 67.90 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: ricochet64 / Shutterstock.com
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