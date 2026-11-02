S&P 500-Wert Extra Space Storage-Aktie: So viel Verlust hätte ein Extra Space Storage-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Extra Space Storage-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Extra Space Storage-Aktie bei 202.04 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Extra Space Storage-Aktie investierten, hätten nun 0.495 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 74.90 USD, da sich der Wert eines Extra Space Storage-Anteils am 30.10.2026 auf 151.32 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 25.10 Prozent gleich.

Extra Space Storage markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32.02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch