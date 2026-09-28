S&P 500-Wert Extra Space Storage-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Extra Space Storage-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Extra Space Storage-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Extra Space Storage-Anteile bei 120.82 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die Extra Space Storage-Aktie investierten, hätten nun 8.277 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.09.2026 auf 133.35 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’103.71 USD wert. Damit wäre die Investition 10.37 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Extra Space Storage belief sich jüngst auf 28.13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch