S&P 500-Wert Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Extra Space Storage-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Extra Space Storage-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 75.76 USD. Bei einem Extra Space Storage-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.320 Extra Space Storage-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 177.73 USD, da sich der Wert einer Extra Space Storage-Aktie am 09.10.2026 auf 134.65 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 77.73 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Extra Space Storage belief sich zuletzt auf 28.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch