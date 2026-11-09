S&P 500-Wert Extra Space Storage-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Extra Space Storage-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Extra Space Storage-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Extra Space Storage-Papier an diesem Tag 75.99 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13.160 Extra Space Storage-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’094.88 USD, da sich der Wert eines Extra Space Storage-Anteils am 06.11.2026 auf 159.19 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 109.49 Prozent vermehrt.

Extra Space Storage wurde am Markt mit 33.31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch